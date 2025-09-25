¿No habrá reforma tributaria? Recap - programa completo del 25 de septiembre de 2025

Actualizado: 25 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 25 de septiembre:
- El senador Efraín Cepeda habló sobre la aprobación en primer debate del presupuesto nacional para el 2026. En ese sentido, afirmó que el Congreso no aprobará la reforma tributaria del Gobierno Petro.
- La exministra y precandidata presidencial Susana Muhamad detalló cuál sería el mecanismo que buscará el Pacto Histórico para elegir a su candidato a la Presidencia. Aclaró cuál es la posición del presidente Gustavo Petro sobre el exalcalde Daniel Quintero.
- La página web de la Presidencia retiró la hoja de vida de Juliana Guerrero tras la anulación de su título profesional.
- ¡Otro sismo! Duro temblor sacudió varias regiones de Colombia esta noche de jueves. El epicentro fue en Santander.
- Procuraduría inspecciona a Ecopetrol por supuestas irregularidades en contrato para comprar gas.
- Fiscalía imputó a alcalde de Tunja y dos exfuncionarias por supuestas irregularidades en contrato.