¿Qué pasará con pasaportes en Colombia?: Recap - programa completo de 27 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 27, 2025 10:52 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 27 de agosto:
- Siete años de reclusión para el menor sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay. Al no ser mayor de edad, tenía un límite de condena máximo de ocho años.
- La esposa de Perkins Rocha exige respuestas tras un año de detención: "La vida en pausa", dijo.
- Paloma Valencia lanzó oficialmente su precandidatura a la Presidencia. El Centro Democrático escogerá a su candidato único en elecciones internas.
- El Festival Estéreo Picnic (FEP) ya tiene todo listo para anunciar su cartel. Hay expectativa por los artistas que estarán presentes en la edición 2026.
- El responsable del tiroteo en escuela en Estados Unidos publicó un video con armas y mensajes contra Trump. El atacante, identificado como Robin Westman, asesinó a dos niños e hirió a 17 personas.
- Cancillería firmó contrato de pasaportes con Thomas Greg hasta abril de 2026.
Escuche el programa completo de Recap Blu aquí: