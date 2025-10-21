En vivo
General William Rincón
Pelea Petro - minvivienda
Álvaro Uribe

Reacciones por absolución de Uribe: Recap - programa completo del 21 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 21 de octubre:

  • El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, revocando la condena de 12 años de prisión que se le había impuesto.
  • El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, rompió el silencio tras la decisión que tomó la justicia. Agradeció a Dios, a su familia y a su equipo de abogados por acompañarlo durante más de seis años.
  • El general William Rincón será el nuevo director de la Policía Nacional. La información fue confirmada por la Presidencia y, ahora, iniciará el trámite para su reintegro a la institución.
  • Se realizó un nuevo consejo de ministros y el presidente Gustavo Petro echó en vivo a uno de sus viceministros y, se peleó con la ministra de Vivienda por ejecución de proyectos.
  • Denuncian en EEUU que presencia de Hizbulá en Latinoamérica aumentó gracias a Nicolás Maduro. Otros expertos señalaron también a Colombia por la presencia de miembros del grupo en su territorio.
  • En deportes, todos los detalles de la jornada de la Champions League. El Arsenal humilló al Atlético de Madrid 4-0, mientras que el PSG destronó al Bayer Leverkusen 7-2.
  • Por otro lado, regresa Ed Sheeran a Colombia. El artista hizo el anuncio este martes y la boletería para su show, programado para mayo de 2026, saldrá a la venta el miércoles.

