Documento inédito del Palacio de Justicia: Recap - programa completo del 6 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 6 de noviembre:
- La periodista Catalina Vargas compartió detalles del documento que tenía la declaración de Luis Carlos Galán sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia hace 40 años. Allí se detalla la conversación que tuvo con el entonces presidente Belisario Betancur y el silencio que tuvo como respuesta.
- El exalcalde de Medellín Daniel Quintero habló sobre las medidas que tomará para poder inscribir su comité de firmas y así concretar su candidatura a las elecciones a la Presidencia.
- Reapareció la excongresista Aida Merlano, quien afirmó que no se arrepiente de la fuga que realizó en el norte de Bogotá, pero sí de los delitos que la llevaron a perder su libertad.
- El presidente Gustavo Petro pide explorar negociaciones con el Tren de Aragua.
- “Nos están sacando sin reemplazo”: sindicatos de la Dian anuncian protesta nacional este viernes.