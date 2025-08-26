Secuestro de militares en el Guaviare: Recap - programa completo del 26 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este martas, 26 de agosto:



Corte Constitucional admite demanda contra la zona binacional con Venezuela. Se trata de una demanda interpuesta por el ciudadano David Gómez.

El personero de Sevilla, Valle del Cauca, habló sobre la liberación de la médica Daniela Hernández, quien había sido secuestrada mientras recogía sus hijos del colegio hace 13 días.

Fue radicada una moción de censura en la Cámara de Representantes contra el ministro de defensa, Pedro Sánchez, ante los recientes hechos violentos que se han registrado en el país.

El régimen de Nicolás Maduro libera a tres firmantes de paz y dos funcionarios de la ARN retenidos en Arauca.

Alias ‘Yimmi Martínez’ es el cabecilla señalado del secuestro de 34 militares en Guaviare. Revelaron más información.

Magistrados Benjamín radicaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la ponencia con la que terminan la investigación formal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

