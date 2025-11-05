Segundo implicado caso Jaime Esteban Moreno: Recap - programa completo del 5 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 5 de noviembre:
- El abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, Camilo Rincón, habló sobre el segundo implicado en la golpiza contra el joven estudiante de Los Andes.
- La Dian abrió la puerta a embargar cuentas de Reficar; Ecopetrol dice que es un error.
- A juicio dos de los implicados en caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
- "Estamos estallando carteles": Trump asegura que operación militar de EEUU no se limita a Venezuela.
- El expresidente Álvaro Uribe pide indulto para militares que participaron en retoma del Palacio de Justicia hace 40 años.
- Se conocieron las primeras imágenes de la nueva camiseta de la Selección Colombia que usará en el Mundial 2026.