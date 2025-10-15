En vivo
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Sigue tensión minjusticia - procurador: Recap - programa completo del 15 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
15 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 15 de octubre:

  • El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, manifestó que tiene suficientes pruebas para continuar con el proceso de denuncia contra el procurador general Gregorio Eljach.
  • CRC niega alocución presidencial de Gustavo Petro: no cumplió todos los criterios.
  • Disidencias de las Farc secuestraron a dos niñas en límites entre Cauca y Valle.
  • Registraduría no imprimirá nuevos tarjetones para consulta del Pacto Histórico.
  • Argentina volvió a armarle el sueño a Colombia y lo derrotó en la semifinal del Mundial Sub-20.
  • Israel amenaza con reanudar combates si Hamás no entrega todos los restos de rehenes.
  • Régimen de Maduro rechaza presuntos planes de la CIA para realizar operaciones en tierra en Venezuela.

