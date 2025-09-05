Publicidad

Suben tensiones entre Venezuela y EEEUU: Recap - programa completo del 5 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 10:52 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 5 de septiembre:

  • James Story, exembajador de Estados Unidos en Caracas, habló sobre el panorama que enfrenta Venezuela pese a las provocaciones de Nicolás Maduro.
  • La inflación en agosto de 2025 subió y llegó al 5,1 %.
  • Un miembro del ELN murió en combates con el Ejército en Bolivia.
  • Donald Trump oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa, que volverá a llamarse Departamento de Guerra.
  • La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación tras evidenciar una posible violación a la libre competencia en seis contratos que realizó la UNGRD.
  • Familia de Valeria Afanador pide a Fiscalía imputar cargos a rectora y profesores de colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

