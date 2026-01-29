Suspensión provisional de emergencia económica: Recap - programa completo del 29 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 29 de enero:
- La Corte Constitucinal suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica.
- Roy Barreras, precandidato presidencial, habló sobre su reunión con el senador republicano Bernie Moreno en Washington.
- Lina Sandoval, abogada de Laura Sarabia, se refirió a la acusación del presidente Gustavo Petro por un supuesto engaño en el nombramiento de interventores de EPS.
- Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo del Ideam, habló de porqué está lloviendo tanto en enero y hasta cuándo dejará de llover.