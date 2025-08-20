Trasladan a Epa Colombia: Recap - programa completo del 20 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 20 de agosto:



El abogado de Epa Colombia, Francisco Bernate, entregó detalles sobre las difíciles condiciones que estaba viviendo su clienta en la Cárcel El Buen Pastor y que llevó a presentar una solicitud para que fuera trasladada a la Escuela de Carabineros en Bogotá.

La madre de Valeria Afanador, Luis Cárdenas, explicó porqué se emitió circular amarilla por la desaparición de su hija en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Nicaragua otorga asilo político a Carlos Ramón González tras negar su extradición para que responda por los señalamientos del escándalo de la UNGRD.

El partido de Millonarios vs. Unión Magdalena se detuvo por algunos minutos por disturbios en El Campín; los hinchas del embajador también protestaron al arrojar desde la tribuna zapatos.

los hinchas del embajador también protestaron al arrojar desde la tribuna zapatos. Álvaro Uribe visitará el barrio Modelia en Bogotá para recordar al "mártir" Miguel Uribe.