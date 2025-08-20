Trasladan a Epa Colombia: Recap - programa completo del 20 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 20, 2025 10:32 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 20 de agosto:
- El abogado de Epa Colombia, Francisco Bernate, entregó detalles sobre las difíciles condiciones que estaba viviendo su clienta en la Cárcel El Buen Pastor y que llevó a presentar una solicitud para que fuera trasladada a la Escuela de Carabineros en Bogotá.
- La madre de Valeria Afanador, Luis Cárdenas, explicó porqué se emitió circular amarilla por la desaparición de su hija en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.
- Nicaragua otorga asilo político a Carlos Ramón González tras negar su extradición para que responda por los señalamientos del escándalo de la UNGRD.
- El partido de Millonarios vs. Unión Magdalena se detuvo por algunos minutos por disturbios en El Campín; los hinchas del embajador también protestaron al arrojar desde la tribuna zapatos.
- Álvaro Uribe visitará el barrio Modelia en Bogotá para recordar al "mártir" Miguel Uribe.