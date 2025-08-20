Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Trasladan a Epa Colombia: Recap - programa completo del 20 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 10:32 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 20 de agosto:

  • El abogado de Epa Colombia, Francisco Bernate, entregó detalles sobre las difíciles condiciones que estaba viviendo su clienta en la Cárcel El Buen Pastor y que llevó a presentar una solicitud para que fuera trasladada a la Escuela de Carabineros en Bogotá.
  • La madre de Valeria Afanador, Luis Cárdenas, explicó porqué se emitió circular amarilla por la desaparición de su hija en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.
  • Nicaragua otorga asilo político a Carlos Ramón González tras negar su extradición para que responda por los señalamientos del escándalo de la UNGRD.
  • El partido de Millonarios vs. Unión Magdalena se detuvo por algunos minutos por disturbios en El Campín; los hinchas del embajador también protestaron al arrojar desde la tribuna zapatos.
  • Álvaro Uribe visitará el barrio Modelia en Bogotá para recordar al "mártir" Miguel Uribe.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos