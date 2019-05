Por: Redacción Digital BLU Radio

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, no descarta lanzarse a la Presidencia de la República, según dijo el suspendido funcionario en entrevista con Mañanas BLU.

Le puede interesar:Gobernación designa otro alcalde en Bucaramanga; Rodolfo Hernández dice que no se va

De acuerdo con Hernández, sancionado por tres meses por la Procuraduría por golpear a un concejal en su despacho, pensaría en esa posibilidad si los bumangueses votan abrumadoramente, en las próximas elecciones, para derrotar la corrupción.

“Si ellos votan por seguir atacando la corrupción, quiere decir que a la gente le gustó y estoy en la vía que debe seguir, no solamente las ciudades como Bucaramanga, sino toda Colombia. Derrotar la corrupción sería rescatar las ilusiones y los sueños a la ciudadanía”, manifestó.

De otro lado, Hernández dijo que aún no ha sido notificado del fallo del Consejo de Estado que dejó en firme la decisión de la Procuraduría que lo suspendió por tres meses.

En ese sentido, el funcionario aclaró que, hasta tanto, seguirá al frente de la administración de la ciudad, pese a que el gobernador, Didier Tavera, nombró este martes un alcalde encargado.

Publicidad

“No me han notificado y si me voy antes de que me notifican me sancionan por abandono de cargo. Y si me no me voy me dicen que estoy haciendo argucias”, puntualizó.

Añadió que tampoco ha sido informado oficialmente del nombramiento de Francisco Azuero como alcalde encargado, aunque enfatizó en que no tiene “ningún interés en eternizarse”.

“Actúan conmigo como Flash, es decir, rapidísimo. ¿Por qué tienen intereses de sacarme cuando los que robaron a Bucaramanga siguen campantes en el Club Campestre. Los corruptos son vivos y tienen la plata”, añadió.

La semana pasada, el Consejo de Estado determinó que la Procuraduría sí podía sancionar por tres meses a Hernández y, por lo tanto, dejó en firme la decisión.

Escuche el audio aquí: