A caballo se movilizan en corregimiento de Ituango porque no hay carretera hace 28 años

En el corregimiento del Aro, en Ituango , la comunidad vive en condiciones complejas a falta de una carretera que lleva 28 años esperando a ser construida, a pesar de los diversos gobiernos que han pasado y prometido finiquitar esta vía, estas palabras se han disuelto a través del tiempo.

Recordemos que el año pasado, el presidente Gustavo Petro , durante una visita al corregimiento del Aro, lanzó unas polémicas declaraciones por la demora de la construcción de la vía, indicando que, si EPM no era capaz de realizar la construcción de la vía, su gobierno sí lo haría. Aun así, y después de varios meses de su visita, la carretera del Aro sigue en el mismo estado de hace un año.

La comunidad denuncia que la falta de la construcción de esta vía ha afectado el desarrollo del territorio, que ha dificultado la calidad de vida de las personas que habitan ahí, y que no cuentan con viviendas en condiciones adecuadas, pues, el material para construir es difícil transportarlo, además, Jhon Jairo Briceño, el representante de la curul de Paz 2024 en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, le explicó a Blu Radio que la falta de la vía además ha privado a la comunidad de agua potable y alcantarillado.

"No hay acceso a internet, difícilmente llega la telefonía celular, el único servicio que tienen es el de energía eléctrica, no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay un parque para los niños, difícilmente se comunican las jornadas a ese territorio porque es muy difícil llegar allá", explicó el representante.

Adicionalmente, el representante se refirió sobre los retrasos de los permisos de cada entidad que han dificultado que se avance en la construcción de la carretera.

"Hay que revisar el tema porque la demora ha sido mucha. El Gobierno nacional no va a iniciar, no va a tener tiempo para iniciar el tramo que le toca a ellos, entonces es muy difícil, es muy complicado la tramitología, los permisos, y a veces cada entidad se toma su tiempo, entonces este problema de que ni el uno avanza ni el otro tampoco", señaló Briceño.

Finalmente, la Gobernación de Antioquia, EPM, la Unidad para las Víctimas, y otras entidades se reunirá este viernes,17 de enero, para entablar soluciones concretas frente a las responsabilidades de cada organización y empresa con la construcción de la carretera.