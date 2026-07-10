En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Dilan Cruz
Mindefensa
Ayuda para Venezuela
Gabinete de De La Espriella
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A inicios de agosto imputarán cargos por presunta corrupción a hermano de Daniel Quintero

A inicios de agosto imputarán cargos por presunta corrupción a hermano de Daniel Quintero

Tras la radicación de la solicitud por parte de la Fiscalía, la judicatura definió fecha y hora para la diligencia que involucra a otras tres personas.

Miguel Quintero y su hermano Daniel Quintero.jpg
Miguel Quintero y su hermano Daniel Quintero //
Foto. X @MigueAQuintero
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

Pocas horas después de conocerse la solicitud de la Fiscalía para realizar audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ya la judicatura fijó fecha para la diligencia.

Así lo dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reveló que la citación está para el próximo lunes 3 de agosto a las 2:10 p.m. ante el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento.

Junto a Miguel Quintero fueron vinculados el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el ciudadano Sebastián de Jesús Ortega Durán, a quienes un fiscal de la Seccional Medellín les formulará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Elementos probatorios recaudados por el ente acusador indicarían que estas personas participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los cuales suman 17.654 millones de pesos y se presume una apropiación irregular de 2.481 millones.

“En este proceso del Área y los Bomberos ya hay capturados, principios de oportunidad y preacuerdos. La verdad siempre se termina sabiendo”, recordó en su cuenta de X el alcalde Gutiérrez quien además señaló que Vanesa Álvarez Restrepo hace parte del saliente Gobierno nacional en el Fondo de Adaptación.

En el proceso judicial en el que ya se conocen cuatro principios de oportunidad investigan sobrecostos, pagos por servicios no ejecutados, cuentas de cobro falsas, contratos simulados, desvío de recursos públicos y posible financiación irregular de actividades políticas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Daniel Quintero

Noticias de hoy

Antioquia

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad