A la cárcel hombre señalado de asesinar con arma de fuego a una mujer y herir a otra en Medellín

Enviaron a la cárcel a hombre señalado de asesinar a una mujer y herir a otra con arma de fuego en medio de una discusión en el nororiente de Medellín. El procesado no aceptó los cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Casi 20 días después de registrarse un grave caso de intolerancia en Medellín que cobró la vida de una mujer y dejó otra más herida, en las últimas horas la Fiscalía General entregó nuevos avances en el proceso de judicialización del presunto responsable.

Se trata de Juan Camilo Agudelo Zapata, un hombre de 31 años de edad que estaba siendo buscado por las autoridades, pero se presentó voluntariamente con su abogado para responder por los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo en una vivienda del barrio Campo Valdés, en el nororiente de la ciudad.

Según la Fiscalía, Agudelo disparó un arma de fuego contra las víctimas, de 26 y 27 años, luego de que estas intentaran intervenir en una discusión que estaba teniendo con su expareja sentimental. Esta misma versión fue reportada en su momento por el secretario de Seguridad, Manuel Villa, quien rechazó lo ocurrido.



“Nos quedamos en la discusión de si es por accionar criminal o en intolerancia. Es una clara muestra de que es un caso de intolerancia, pero de parte de un bandido. A ese sujeto, a ese tipo no hay otra denominación para asignarle. Estaba armado, inmediatamente tiene una discrepancia con su ex pareja, utiliza su arma de fuego”, aseguró.

Con los elementos probatorios considerados hasta el momento en el proceso y tras las audiencias concentradas, un juez de conocimiento impuso medida de aseguramiento contra Agudelo Zapata en centro carcelario.

Mientras tanto, avanza el proceso judicial en su contra en el que deberá responder por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mismos que no fueron aceptados durante la audiencia de imputación.