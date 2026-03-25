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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A la cárcel hombre señalado de asesinar con arma de fuego a una mujer y herir a otra en Medellín

A la cárcel hombre señalado de asesinar con arma de fuego a una mujer y herir a otra en Medellín

El Procesado no aceptó los cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

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