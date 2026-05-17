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A la cárcel mujer señalada de acordar citas con extranjeros en Medellín para robarlos

Una de las víctimas fue un ciudadano francés que quedó inconsciente tras recibir una bebida en El Poblado. Le hurtaron tarjetas bancarias y celulares.

Capturada mujer por hurto a extranjeros en Medellín.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Las autoridades judicializaron en Medellín a una mujer señalada de integrar una modalidad de robo dirigida contra ciudadanos extranjeros contactados mediante aplicaciones de citas.

La capturada en el barrio Estadio, identificada como Soligrey Gallego Caicedo, es investigada por presuntamente drogar a sus víctimas para despojarlas de dinero y objetos de valor.

Según la Fiscalía General, la mujer habría utilizado plataformas digitales para entablar conversaciones con turistas y concretar encuentros en alojamientos de la capital antioqueña. Una vez ganaba la confianza de las víctimas, presuntamente les suministraba sustancias que los dejaba inconscientes y vulnerables.

Captura de presuntos responsables de retener y extorsionar a extranjeros en dos discotecas de Medellín

La investigación tomó fuerza tras la denuncia de un ciudadano francés, quien habría acordado una cita con la mujer en un hospedaje de El Poblado. De acuerdo con el expediente, el extranjero perdió el conocimiento luego de ingerir una bebida y, al despertar, descubrió el robo de celulares, una tableta, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Durante las audiencias incluso el fiscal del caso reveló que la procesada usaba identidades falsas en diferentes momentos de su modus operandi.

"La señora Soligrey inicialmente logró captar la atención del ciudadano, esto, recordemos, fue a través de una plataforma, y allí ni siquiera usa su nombre real, allí no utiliza su nombre de Soligrey, sino que se hace llamar Emily. Una vez, pues, logra concretar una cita con la víctima en este hotel, ella presenta identificaciones falsas", relató.

Las autoridades establecieron que las cuentas y tarjetas de la víctima fueron utilizadas posteriormente para realizar al menos 20 transacciones en diferentes puntos de Medellín entre el 6 y el 7 de diciembre del año pasado.

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Gallego Caicedo no aceptó el cargo imputado por hurto calificado y agravado y mientras avanza el proceso judicial en su contra fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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