Advierten presuntas irregularidades en entrega de viviendas de interés social en Ituango, Antioquia

Durante su balance de empalme con la anterior administración municipal, el alcalde de Ituango, Javier Parias, evidenció una grave situación en relación con un proyecto de vivienda de interés social que podría poner en riesgo las finanzas del municipio ante eventuales demandas.

La iniciativa que cuesta cerca de 4.500 millones de pesos contempla un total de 40 beneficiarios los cuales deben asumir por parte iguales 1.520 millones, y el restante se financia a partir de créditos del municipio, recursos vía regalías y la Empresa de Vivienda de Antioquia.

Lo que preocupa al actual mandatario es que de la cantidad que deben portar los beneficiarios solo encontraron 254 millones de pesos por lo que anunció que empezará pasarles cuentas.

"Es bueno que cada uno vaya sacando sus recibos y no me salgan con el cuentecito que fue que yo se la entregué al alcalde en efectivo, que yo fue que yo le pagué una plata que él me debía porque lo público no se maneja así", dijo el mandatario

Incluso Parias manifestó que habría irregularidades frente a beneficiarios de las viviendas que no cumplen los requisitos, situación que ya remitió a organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría.

"Muchas de esas 40 personas no cumplen esos requisitos y lo más delicado aún no se hizo el debido proceso, me toca tomar difíciles decisiones y ya pues con mis asesores jurídicos y lo que me diga la Contraloría la Procuraduría eso haré", advirtió.

Uno de los temas que causa mayor inquietud en la administración de Ituango frente a este proyecto es una posible demanda del constructor que ya avanza en el 80% de las obras y aún hay importantes incumpliemientos frente a pagos.