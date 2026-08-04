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Al menos 25 hospitales públicos de Antioquia suspenden servicios no urgentes a usuarios de Nueva EPS

Directivos de estos centros asistenciales aseguran que no hay interlocución con la entidad de salud para resolver la compleja situación de las deudas pendientes. Aplicará desde este 5 de agosto.

Encadenado en sede Nueva EPS Bucaramanga.
Encadenado en sede Nueva EPS Bucaramanga.
Foto: suministrada.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Sigue la mala hora para el sistema público de salud en Antioquia, pues, tras las controversias entre anestesiólogos y el hospital del municipio de Caldas y las deudas del Fomag, ahora se suma la Nueva EPS.

La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia anunció recientemente la suspensión de servicios a usuarios de esta entidad en 25 centros asistenciales del departamento por las millonarias deudas que persisten.

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Según Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA, la suma que asciende a 450.000 millones de pesos con todos los centros asistenciales se agrava con la falta de interlocución para llegar a acuerdos financieros con la EPS intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024.

"Hacemos un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la NuevaEPS, para que tomen las medidas necesarias que garanticen el flujo de recursos a estas instituciones y se puedan normalizar la prestación de servicios de salud", indicó.

La decisión impacta la prestación de atención en hospitales clave como el General de Medellín, Marco Fidel Suárez en Bello y el del municipio de La Estrella para el caso del Valle de Aburrá, pero también de otras localidades con gran influencia regional como Jericó, Cisneros, Támesis, Don Matías, San Francisco, Angelópolis o Carolina del Príncipe.

Desde AESA, indicaron que los servicios urgentes o que puedan poner en riesgo inminente la vida de los usuarios se seguirán garantizando.

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