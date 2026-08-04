Al menos 25 hospitales públicos de Antioquia suspenden servicios no urgentes a usuarios de Nueva EPS

Sigue la mala hora para el sistema público de salud en Antioquia, pues, tras las controversias entre anestesiólogos y el hospital del municipio de Caldas y las deudas del Fomag, ahora se suma la Nueva EPS.

La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia anunció recientemente la suspensión de servicios a usuarios de esta entidad en 25 centros asistenciales del departamento por las millonarias deudas que persisten.

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Según Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA, la suma que asciende a 450.000 millones de pesos con todos los centros asistenciales se agrava con la falta de interlocución para llegar a acuerdos financieros con la EPS intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024.



"Hacemos un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la NuevaEPS, para que tomen las medidas necesarias que garanticen el flujo de recursos a estas instituciones y se puedan normalizar la prestación de servicios de salud", indicó.

La decisión impacta la prestación de atención en hospitales clave como el General de Medellín, Marco Fidel Suárez en Bello y el del municipio de La Estrella para el caso del Valle de Aburrá, pero también de otras localidades con gran influencia regional como Jericó, Cisneros, Támesis, Don Matías, San Francisco, Angelópolis o Carolina del Príncipe.

Desde AESA, indicaron que los servicios urgentes o que puedan poner en riesgo inminente la vida de los usuarios se seguirán garantizando.