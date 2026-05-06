Alcaldía de Medellín publicó licitación para avanzar en la renovación del estadio Atanasio Girardot

La Alcaldía de Medellín, por medio de la EDU, publicó la licitación para que se avance en estudios, diseños y construcción del renovado estadio Atanasio Girardot. En esta nueva etapa se abre la posibilidad de que los contratistas interesados en la obra puedan participar de manera previa.

Esta nueva fase de la renovación del estadio se conoce como etapa de prepliegos, lo que permite que se encamine un proceso precontractual clave para la definición de las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y los criterios de evaluación del futuro proceso de contratación para la obra.

En este punto y bajo la supervisión de la Alcaldía de Medellín, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), fueron publicadas en la plataforma Secop II las condiciones preliminares, permitiendo que posibles contratistas nacionales e internacionales, observen el proceso y participen de él sin incluir aspectos económicos.

Al respecto se pronunció el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez: “Vamos a escuchar a todos los interesados, total transparencia, y mientras tanto, avanzamos, y vamos avanzando bien, en los trámites necesarios, como la licencia de construcción. La meta es abrir la licitación este mes, adjudicar el contrato en junio e iniciar obras en julio”, indicó el mandatario.



De acuerdo con el mandatario y la propuesta del proyecto, el nuevo Estadio Atanasio Girardot aumentará su capacidad de espectadores en casi un 40 %. Además, se contempla la integración de un nuevo nivel de tribunas, la renovación de la cancha y espacios como los palcos, zonas de comidas y los baños.

“Nuestro estadio pasará de 44 mil a 60 mil espectadores, tendrá un nuevo tercer nivel de tribunas, silletería renovada, una pantalla 360, nueva cancha, mejores accesos, tecnología de primer nivel, cubierta completa y nueva fachada”.

Durante esta etapa se habilitan espacios para recibir observaciones, comentarios y retroalimentación por parte de los interesados en la construcción. Se estima que la obra generará más de 430 empleos directos y reactivará la economía al interior y a las afueras del complejo deportivo.