Alrededor de 24 empresas antioqueñas estarán presentes en Colombiamoda: 20 son emprendimientos

En el marco de una nueva versión de la feria de Colombiamoda, alrededor de 24 empresas antioqueñas están presentes en esta gran pasarela del sector textil confección: pero del total, 20 son emprendimientos que en cerca de cinco años ya están comercializando sus prendas al mercado internacional.

Estos 20 empresarios hacen parte de Épica y Encadenamientos Productivos, programas con los que la Alcaldía de Medellín impulsa y fortalece al tejido empresarial del sector textil, confección y moda.

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“Nosotros nacimos hace 11 años como una entidad de vestuario para la banda musical de uno de los dueños de la marca. Pero se empezaron a vender más las camisas que la misma banda utilizaba como indumentaria en las presentaciones, y ahí fue que nació esta oportunidad de negocio como emprendimiento”, señaló Mateo Moreno, líder comercial de Bohío



Así, Medellín ratifica su posicionamiento como la capital indiscutible de la moda, el diseño y la economía creativa en América Latina, con un evento que proyecta un impacto económico de 18 millones de dólares, gracias a la participación de más de 70.000 asistentes de 50 países, 17.000 compradores especializados (4.000 de ellos internacionales) y 46 escenarios distribuidos por toda la ciudad.