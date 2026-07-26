Colombiamoda traerá a Medellín más de 600 marcas y 140 eventos: conozca las novedades

Más allá de su tradicional semana de la moda, Colombiamoda se consolida como una plataforma integral que reunirá a más de 80.000 asistentes y 600 marcas en su muestra comercial, consolidando la promoción internacional del talento creativo del país.

La feria contará con una programación superior a los 140 eventos distribuidos por la ciudad bajo el concepto de circuito, ofreciendo contenidos especializados para diferentes audiencias.

En Plaza Mayor se concentrarán los intercambios comerciales y las ruedas de negocio de los distintos universos de vestuario, complementados con una robusta agenda académica de conferencias enfocadas en sostenibilidad, estrategia y tendencias estéticas.

"En esta edición estamos hablando de uniqueness is the new luxury, este es nuestro concepto. Digamos que con el concepto hacemos una declaración, y es que sentimos que viviendo como latinoamericano es un momento muy especial, donde se está valorando lo que estamos proponiendo desde nuestra región. No solo como un territorio que trae las tendencias globales, sino un territorio que propone", señaló Leonor Hoyos, directora de conexión de Inexmoda.



Además de los espacios profesionales, el evento incluirá pasarelas y actividades abiertas a la comunidad, como la proyección de películas en el Museo de Arte Moderno durante la noche y una jornada de bienestar programada para el domingo en Parques del Río, integrando la moda con las dinámicas habituales de la capital antioqueña.

Más de la programación

La programación comenzará el 28 de julio con un encuentro junto a Makeno, concebido como un espacio para congregar a referentes del diseño, la moda y el estilo de vida contemporáneo.

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Posteriormente, el 30 de julio, la agenda continuará con una celebración realizada en alianza con La Petite Mort, iniciativa enfocada en visibilizar a quienes están redefiniendo la moda colombiana desde propuestas contemporáneas y con identidad propia.

El cierre tendrá lugar el 31 de julio con "Oro Latino", evento oficial de clausura de Colombiamoda desarrollado en conjunto con Inexmoda y la diseñadora colombiana Paula Mendoza. La iniciativa busca reunir a diseñadores, creativos, líderes de opinión y representantes del sector cultural para cerrar una semana marcada por la innovación y el intercambio de ideas.

La participación de Paula Mendoza también pone de relieve el papel que han desempeñado los diseñadores colombianos en la proyección internacional del talento nacional. Su trayectoria en mercados internacionales se suma al propósito del encuentro de destacar la creatividad latinoamericana como un activo cultural y económico.