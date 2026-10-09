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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Aníbal Gaviria celebró su absolución por caso de la Troncal de la Paz: “Actuamos con transparencia”

Aníbal Gaviria celebró su absolución por caso de la Troncal de la Paz: “Actuamos con transparencia”

La Corte Suprema de Justicia no encontró pruebas suficientes para declarar la responsabilidad penal del exgobernador de Antioquia por presuntas irregularidades en la contratación de obras viales.

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Aníbal Gaviria.
Foto: Blu Radio.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

“Este fallo, contundente y claro, confirma lo que siempre sostuve: actuamos con transparencia, rectitud y respeto absoluto por la ley”. Con estas palabras, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo absolvió dentro del proceso penal por presuntas irregularidades en la contratación de las obras de la Troncal de la Paz.

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Tras conocer la sentencia, el exmandatario manifestó su satisfacción con el resultado del proceso y reconoció el trabajo de los funcionarios de la Gobernación que participaron en el contrato. También expresó su solidaridad con quienes han sido vinculados a investigaciones relacionadas con el caso. Además, agradeció a su familia, a su equipo de abogados y a las personas que lo acompañaron durante el proceso judicial.

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La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del 7 de octubre de 2026, divulgada este viernes 9 de octubre.

El proceso estaba relacionado con un contrato de obra pública celebrado en diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz. El acuerdo tenía un valor inicial de $41.663 millones, que ascendió a cerca de $61.993 millones tras varias modificaciones.

La Corte concluyó que no se acreditó la responsabilidad penal de Gaviria por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

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Entre los aspectos analizados estuvieron el aumento del anticipo, las modificaciones de las obras y la construcción de un puente sobre el río Nechí. Aunque la Sala consideró que esta última obra requería un proceso de selección independiente, no encontró pruebas suficientes para establecer que el exgobernador conociera las irregularidades atribuidas o hubiera ordenado su realización.

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