Ante aumento del 200% en el tráfico y 27 fallecidos en 2025, refuerzan campañas en vías de Antioquia

Un preocupante panorama en materia de siniestros viales dejó la Semana Santa del 2025 en Antioquia, donde se registró la muerte de 27 personas de las 246 víctimas a nivel país, por lo que las autoridades reconocen la necesidad de reforzar las acciones de prevención, control y pedagogía en el territorio.

Los conductores de motocicleta concentraron el mayor riesgo, con 21 de las 27 víctimas fatales y los hechos se presentaron tanto en zonas urbanas (14 casos) como rurales (12 casos). Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial señalan que municipios como Medellín (7 casos), Zaragoza (tres accidentes) y Caucasia (2 hechos) concentraron el mayor número de víctimas; motivo por el que el departamento fue priorizado en la campaña “En la vía, la vida es primero”, que se adelanta en seis ciudades del país.

Desde el municipio de Caldas, Darío Rincón, director de comportamiento de la entidad, anunció el refuerzo que por estas fechas se hará en 150 localidades del país para prevenir la ocurrencia de accidentes.

"La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene más de 200 personas desplegadas en las principales vías y municipios del país, ejerciendo acciones de seguridad vial educativas y de control. En el marco de esta campaña estamos entregando 150 kits de control a 150 municipios", indicó.



De acuerdo con la ANSV, los kits incluyen dispositivos de señalización, control y prevención que permitirán a las autoridades realizar operativos conforme a los lineamientos del Manual de Señalización Vial.

Durante la Semana Santa se proyecta la movilización de más de 1.5 millones de vehículos por las principales vías de Antioquia, así como el tránsito de más de 2 millones de viajeros desde y hacia Medellín y los diferentes municipios. Ante este panorama, diferentes autoridades han dispuesto un despliegue institucional que prioriza la seguridad en corredores viales estratégicos y zonas rurales, especialmente en destinos turísticos y religiosos.



Adelantan campañas

Desde la entidad del Gobierno nacional destacaron que en los corredores viales de las siete regiones del país; Caribe, Los Santanderes, Eje Cafetero - Antioquia, Llanos - Orinoquía, Central y Amazonía hacen presencia con más de 500 actividades relacionadas con Punto Seguros, Rutas Vivas, Condudestrezas, fortalecimiento del control y sensibilización a los diversos actores viales.

Además subrayaron que aplicaron un diplomado en vigilancia y control de tránsito, dirigido a más de 4.000 autoridades de tránsito en el país.