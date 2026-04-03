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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ante aumento del 200% en el tráfico y 27 fallecidos en 2025, refuerzan campañas en vías de Antioquia

Ante aumento del 200% en el tráfico y 27 fallecidos en 2025, refuerzan campañas en vías de Antioquia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó kits de prevención a 150 municipios y desplegó 200 personas para acompañar las actividades esta Semana Santa.

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