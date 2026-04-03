Conozca el pronóstico del clima en Medellín para Semana Santa; entregaron recomendaciones

Las condiciones climáticas se convierten en uno de los factores clave a lahora del desarrollo de diferentes actividades enmarcadas en la celebración de la Semana Santa, por lo que autoridades ambientales y de gestión del riesgo siguen muy de cerca los pronósticos para los días más importantes de esta temporada como el jueves y el viernes.

Según el modelo de pronóstico regional, las mañanas estarán entre soleadas y parcialmente nubladas, con baja probabilidad de precipitación. Sin embargo, en las tardes se concentrarían las lluvias, las cuales podrían extenderse hasta la noche en la mayoría de los municipios del territorio metropolitano.

Julián Sepúlveda, líder del Equipo de Meteorología del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, destacó que este comportamiento está asociado al ingreso de vientos húmedos desde el occidente del país, lo que favorece la formación de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones durante los próximos días.

"Dado que vamos a tener condiciones de insolación en horas de la mañana, pueden ser precipitaciones muy intensas, entonces las recomendaciones más importantes, si vemos que la intensidad de lluvia es muy alta y algún deprimido o paso de nivel está inundado, intentar no meternos con los vehículos, también mantener desbloqueadas todas aquellas estructuras hidráulicas", aseguró Sepúlveda.



Como principales recomendaciones a la ciudadanía, desde el Siata resaltaron la importancia de consultar permanentemente los canales oficiales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como planear con anticipación las actividades al aire libre, teniendo en cuenta la mayor probabilidad de lluvias en horas de la tarde y la noche.