En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Conozca el pronóstico del clima en Medellín para Semana Santa; entregaron recomendaciones

Conozca el pronóstico del clima en Medellín para Semana Santa; entregaron recomendaciones

Autoridades como el SIATA mantienen el monitoreo durante los días más importantes de la Semana Santa en el Valle de Aburrá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad