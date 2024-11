Antioquia es el departamento del país con el mayor número de violencia de género

En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer , el departamento de Antioquia reconoce los desafíos que tiene en esta materia. Las violencias sexual e intrafamiliar lideran la lista.

Hoy Antioquia lamenta los 92 feminicidios que van del 2024. Hijas, madres, hermanas y esposas a las que le quitaron la vida. Los 18.000 casos de violencia intrafamiliar y 4.000 casos de delitos sexuales en los que la mayoría son mujeres, preocupan a las autoridades.

"Es por esto que, durante todo el mes de noviembre y el cuatrienio estaremos presentes en todos los municipios de Antioquia con nuestra campaña NO ES NORMAL", mencionó Carolina Lopera, secretaria de Mujeres de Antioquia.

El Valle de Aburrá es una de las subregiones con las situaciones más complejas. Medellín, como foco de la violencia de género con 16 feminicidios este año, rechaza el aumento de las agresiones físicas y verbales.

"Lo que más ha subido en la Denuncia son las violencias psicológicas pero que nos damos cuenta que también todo ese trabajo que hemos venido haciendo de empoderar a las mujeres frente a su vida es que ellas dice que el que me trate mal, que me diga palabras soeces, que me diga que estoy fea", indicó la secretaria.

"Que realmente es muy importante que nosotras como mujeres también pongamos límites y sepamos que cualquier cosa que sobrepasase de los límites es maltrato", expresó Deicy Alejandra Zapata, habitante de Medellín.

En los primeros 9 meses del 2024, Antioquia atendió a través de la línea 123 mujer, 3.114 casos críticos de violencia de género