Antioquia ofrece $70.000 millones para combatir cultivos de coca y propone fumigar con drones

Antioquia está dispuesto a destinar hasta $70.000 millones para enfrentar los cultivos de coca y otras economías ilegales en el departamento, así lo planteó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien propuso al Gobierno nacional desarrollar un piloto de erradicación mediante drones que utilicen glifosato.

La propuesta llega en medio de la discusión nacional sobre las alternativas para combatir los cultivos ilícitos, luego de la suspensión provisional de un piloto de fumigación con glufosinato de amonio en Putumayo.

¿Cuánta coca hay actualmente en Antioquia?

De acuerdo con el reporte de cultivos ilícitos de Naciones Unidas correspondiente a 2024, Antioquia registró 17.162 hectáreas de coca. Sin embargo, Rendón aseguró que las estimaciones que maneja actualmente el departamento podrían llevar esa cifra hasta unas 23.000 hectáreas.

El gobernador afirmó que la situación está relacionada con la presencia de estructuras armadas ilegales en diferentes zonas del departamento, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.



Rendón recordó particularmente el caso de municipios como Briceño, Valdivia, Tarazá y Anorí, donde, según explicó, la expansión de los cultivos de coca coincide con la presencia de grupos armados.

¿En qué consiste la propuesta de Antioquia?

La Gobernación plantea realizar un piloto de fumigación con glifosato mediante drones, una alternativa que Rendón considera posible frente a las limitaciones de utilizar aeronaves especializadas como se hizo en el pasado.

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El gobernador sostuvo que el uso de drones permitiría aplicar el herbicida sobre los cultivos ilícitos y afirmó que esta modalidad evitaría los impactos que, según él, históricamente han generado las fumigaciones aéreas sobre otros cultivos.

Esa explicación corresponde a la posición expresada por Rendón durante la entrevista y no implica que el Gobierno nacional haya adoptado esa conclusión o autorizado el piloto.

¿Cuánto dinero pondría Antioquia?

Rendón aseguró que el departamento tiene una apropiación inicial de hasta $70.000 millones para enfrentar el problema. Los recursos, explicó, no estarían destinados exclusivamente a la fumigación o erradicación forzada.

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La propuesta también contempla financiar programas de desarrollo alternativo, con el objetivo de intervenir las economías que rodean los cultivos ilícitos.

“Estamos dispuestos a cazar recursos”, señaló el gobernador al explicar la intención de Antioquia de aportar financiación para la estrategia.

De acuerdo con Rendón, el Gobierno ha recibido la propuesta y ha mostrado disposición a revisarla, pero todavía no existe una decisión definitiva para poner en marcha el piloto con drones y glifosato.

El gobernador señaló que el ministro de Defensa no había entregado una respuesta concreta hasta el momento de la entrevista y que el Gobierno manifestó que estudiaría la iniciativa.

Además, anunció que altos mandos de la Fuerza Pública se desplazarán a Antioquia para una reunión con la Secretaría de Seguridad del departamento y la Fiscalía.

La propuesta hace parte de una estrategia más amplia que Rendón asegura haber planteado durante el proceso de empalme con el Gobierno nacional. Allí también se habló de la operación denominada Cazadora Antioquia, con la que se busca avanzar contra 19 objetivos de alto valor relacionados, según el gobernador, con estructuras armadas y economías ilegales.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: