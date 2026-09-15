Mujer tuvo que abandonar Entrerríos, Antioquia, tras grave acoso: legalizaron captura de responsable

Una mujer tuvo que abandonar el municipio de Entrerríos, Antioquia, tras grave caso de acoso.

Aunque por la situación Yhuliana Galeano tuvo que abandonar el municipio de Entrerríos, en el Norte de Antioquia, un poco de tranquilidad aportó que fuera capturado Jesús Alberto Tobón Roldán, a quien señala de presuntamente acosarla durante cerca de cinco años y de protagonizar un episodio de violencia en su contra.

Según la denuncia de la mujer, Tobón Roldán habría insistido durante años en contactarla, siguiéndola y dejándole regalos y dibujos con mensajes relacionados con un supuesto hijo entre ambos.

Además, relató que hace aproximadamente 15 días su esposo confrontó al señalado agresor y este les habría lanzado una piedra, ocasionando daños en su vehículo.



Días después, según Galeano, el señalado agresor apareció en un evento en La Macarena, donde le pidió que hablaran y que lo perdonara.

El hecho más reciente ocurrió cuando, de acuerdo con su denuncia, el hombre llegó hasta donde estaba su madre y la habría amenazado.

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Galeano aseguró que, al llegar al lugar y preguntarle qué hacía allí, recibió un golpe en el rostro que la dejó inconsciente.

Tras este episodio se produjo la captura, cuya legalidad fue avalada por la jueza de esa localidad, por el delito de constreñimiento con enfoque de género.

"No se evidencia, entonces, actuación arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico por parte de los agentes captores. Reunidos, entonces, los requisitos materiales y formales exigidos por los artículos 28 de la constitución, 2 97, y siguientes del código de procedimiento penal, este despacho declara legal la captura del ciudadano Jesús Alberto Tobón Rondán", dijo la togada durante la diligencia.

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Galeano aseguró que ahora teme salir sola, montar bicicleta o sacar a sus perros y pidió medidas para garantizar su seguridad. También cuestionó que, después de cinco años de denunciar estos hechos, no haya recibido una respuesta de fondo sobre su caso.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera, indicó que en el departamento se están tomando medidas para apoyar a las mujeres en riesgo.

"Cuando encontramos una barrera, realizamos desde la secretaría las gestiones necesarias ante la entidad competente. Solicitamos la intervención que corresponda y acompañamos con nuestras profesionales psicosociales y jurídicas a las mujeres para realizar el seguimiento del caso", apuntó.

Galeano aseguró que acudió a la Fiscalía y que el caso está en conocimiento de la Fiscalía 3 Seccional de San Pedro de los Milagros. La mujer afirmó que, durante el proceso, se han realizado declaraciones y entrevistas a testigos que, según ella, habrían corroborado los hechos denunciados.

