Antioquia reporta más de 600 víctimas de explotación sexual y comercial en año y medio

Durante el último año y medio se han registrado 617 víctimas de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Antioquia . El delito que más se repite en el departamento es la pornografía infantil.

La organización Valientes Colombia entregó las cifras actualizadas hasta julio de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Antioquia, evidenciando un panorama alarmante para las autoridades en el departamento. Solamente en 2023 se registraron 480 víctimas de este flagelo, siendo la segunda región con más casos después de Bogotá.

Sobre lo que ha pasado este año en Antioquia, la cifra se ubica en 137 víctimas, sin embargo, Valientes Colombia aclaró que las cifras no han reducido, puesto que ellos deben esperar que se consoliden los reportes del año para poder realizar el informe respectivo, por ello destacan las cifras del año anterior que ya se encuentran soportadas en los informes anuales.

Danitza Marentes, subdirectora de Valientes Colombia, destacó que la mayoría de las víctimas en Antioquia son mujeres, siendo un ítem que se repite en la mayoría de los departamentos del país: "En Antioquia, un 80 % de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres. El porcentaje más crítico de edades está entre los 0 y los 13 años, con un 41 % de las víctimas", señaló.

Hay que destacar que, respecto al 2022, las víctimas de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en el departamento se redujeron en 10 personas, sin embargo, lo que destacan las autoridades es que esa reducción no se puede representar en menos acciones de prevención. Por ejemplo, Valientes Colombia destaca que se han recibido muchas denuncias de bebés que son víctimas de explotación sexual y comercial.

Precisamente sobre los delitos que se cometen en Antioquia, Danitza Marentes aseguró que la explotación sexual no se ubica en el primer lugar en el departamento: "Después del primer delito, aquí quiero aclarar, yo lo digo tal cual está el código penal que es pornografía infantil con el 48 % de las cifras de las víctimas, sin embargo, le sigue demanda de explotación sexual con un 30 %", detalló.

Finalmente, la organización destacó que hay un gran subregistro que no llega hasta la Fiscalía General de la Nación y que lo que más le preocupa a las autoridades es que grupos delincuenciales reclutan a menores de edad y que allí serían víctimas de la explotación sexual y comercial, no obstante, en estos casos no hay registros en ninguna parte del país.