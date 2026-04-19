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Antioquia se acerca a los 50 inmuebles demolidos por ser considerados focos de inseguridad

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

Antioquia se acerca a los 50 inmuebles demolidos por ser considerados focos de inseguridad.jpg
Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

La intervención se realizó específicamente en el sector de Valadares de esa localidad del norte del Valle de Aburrá, en un operativo articulado entre la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia.

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Las autoridades llegaron tras varias denuncias de habitantes que alertaron sobre problemas de convivencia y seguridad en la zona, según explicó Alejandra Romero Gil, secretaria encargada de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.

"Esta intervención responde a las reiteradas denuncias de la comunidad, quienes señalaban este lugar como un presunto foco de consumo de estupefacientes y situaciones de inseguridad", detalló la funcionaria.

Además, el inmueble estaba invadiendo espacio público y aumentaba el riesgo teniendo en cuenta que se localizaba al borde de una quebrada. A ello se le suma que no solo era usado para expendio de drogas, como lo detalló el director Operativo de la Seguridad de Antioquia, José Lesmes.

"Este inmueble, construido en predios del municipio, estaba siendo empleado para la comercialización, no solo de sustancias psicoactivas, sino también la explotación ilegal de materiales de construcción", manifestó Lesmes.

Luego de cumplir los procedimientos administrativos y legales correspondientes, las autoridades procedieron con la demolición del inmueble. Autoridades municipales y departamentales reiteraron que estas intervenciones buscan proteger la vida de los ciudadanos y devolver espacios a la comunidad para el uso seguro y el disfrute colectivo.

Con esta demolición, Antioquia suma 48 estructuras derribadas por ser consideradas focos de inseguridad.

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