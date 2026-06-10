Aplazan elección de nuevo rector de la Universidad de Antioquia: será dentro de dos semanas

Aplazaron la elección del nuevo rector de la Universidad de Antioquia por una supuesta irregularidad en el proceso. El Alma Máter deberá esperar dos semanas más para saber quién será su rector.

En medio de la expectativa por saber quién tomará las riendas de la Universidad de Antioquia, la comunidad educativa deberá esperar al menos dos semanas más para conocer el nombre de la persona que asumirá la rectoría para el periodo 2026-2029, ya que la sesión del Consejo Superior Universitario fue aplazada.

Lo que se ha podido conocer es que no se llevó a cabo la designación debido a una irregularidad en el procedimiento de convocatoria, pues no se habría respetado el plazo requerido entre la inscripción de los candidatos y la realización de la elección.

El aplazamiento prolonga la incertidumbre de la institución educativa que atraviesa uno de los momentos más complejos, recordando que desde enero de este año la universidad permanece bajo una medida de vigilancia especial del Ministerio de Educación.



Por ahora, la nueva fecha para la designación quedó prevista para el próximo 24 de junio y son ocho personas las que aspiran por la rectoría de la Universidad de Antioquia, siendo el favorito Luquegi Gil Neira, quien obtuvo el mayor respaldo entre profesores, estudiantes y empleados.

Se deberá esperar entonces hasta unos días después de la segunda vuelta presidencial para conocer quién será la persona que reemplazará a Jhon Jairo Arboleda que renunció hace unos meses y que fue reemplazado de manera interina por Héctor García.