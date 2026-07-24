Arte, música y gastronomía: los planes imperdibles para disfrutar este fin de semana en Antioquia

Música, gastronomía y arte, con el Valle de Aburrá como epicentro ante el inicio de la Feria de las Flores, hacen parte de la agenda cultural para este fin de semana en Antioquia.

En el corregimiento de Santa Elena, este viernes abrirá sus puertas el Salón del Arte, una muestra que será inaugurada a las 5:00 de la tarde y que tendrá entrada gratuita para locales y turistas.

El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, explicó qué podrán encontrar los visitantes en este espacio, que reunirá una muestra de la creación artística contemporánea y una representación especial de Santa Elena.

"Seleccionamos 31 obras que reflejan la riqueza y la diversidad de la creación artística contemporánea, además de una destacada representación de Santa Elena, con 20 proyectos de 13 veredas", señaló el funcionario.



Como parte de la programación previa a la Feria de las Flores, Santa Elena también tendrá este domingo, desde las 10:00 de la mañana, un encuentro gastronómico con el Festival de Sancochos, una actividad que busca reunir a locales y visitantes alrededor de uno de los platos tradicionales de la región.

Por otra parte, para quienes disfrutan de la música, la Filarmónica de Medellín llegará esta noche, por primera vez, al municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño. El concierto contará con la participación de la soprano colombiana Julieth Lozano y estará bajo la dirección de Ana María Patiño.

La directora explicó el propósito de llevar la música sinfónica a nuevos escenarios del departamento y destacó el significado de esta presentación para la comunidad: "Que nuestro concierto sirva de inspiración, que sea un abrazo profundo para todos ustedes, de gratitud. Será inolvidable", señaló Patiño.

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Durante el concierto, la Filarmónica de Medellín interpretará la Sinfonía n.º 41, conocida como 'Júpiter', de Wolfgang Amadeus Mozart, además de las 'Cuatro últimas canciones', de Richard Strauss.

También, en el centro comercial Los Molinos, los visitantes podrán conocer, hasta el 17 de agosto, el silletero marioneta más grande de Colombia, una estructura monumental de seis metros de altura con movimiento accionado por cuerdas. La experiencia, de entrada gratuita, se complementa con una silleta comercial gigante de cuatro metros, elaborada por la Corporación de Silleteros de Santa Elena con más de 20 variedades de flores.

Finalmente, en Envigado también habrá programación cultural durante el fin de semana, con actividades como el concurso de la mejor morcilla y la mejor empanada del municipio, además del desfile de la muestra silletera, que servirá como cierre de la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel.