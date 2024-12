Asesinan a dos jóvenes en Betania, Antioquia: los encontraron atados de manos y degollados

Pobladores de la zona los que alertaron a las autoridades en la mañana de este 13 de diciembre sobre los cuerpos sin vida de dos jóvenes hallados en la vereda La Libia del municipio de Betania, Suroeste de Antioquia .

Según reportó a Blu Radio el alcalde de esta localidad, Diego Arley De Jesús Guerra, las víctimas fueron encontradas amarradas de las manos y degolladas, aunque aún no se tiene pistas claras sobre qué pudo haber ocurrido ya que afirmó que no eran conocidos en la zona.

"Son unos jóvenes que no son de la zona, no son del municipio, entonces no tenemos el conocimiento ni qué podría haber pasado ni de dónde son", destacó Guerra.

El mandatario también expresó su preocupación pues con este caso ya son 15 los homicidios registrados en este municipio durante lo corrido de 2024, casi el doble de los que ocurrieron en 2023 cuando las cifras se cerraron en ocho asesinatos.

Denuncias sobre la presencia de grupos ilegales que se disputan rentas como el microtráfico ya están en poder de la fuerza pública.

"Hay una preocupación, hemos hecho las alertas con los diferentes sectores, Policía y Ejército sobre lo que viene pasando en el municipio", añadió.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el municipio para tomar medidas que permitan reforzar la presencia de la fuerza pública en esta zona que comunica con Andes y esclarecer las circunstancias de los autores del hecho violento.