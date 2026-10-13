Asesinaron a líder comunal en zona rural de El Retiro, Antioquia: fue citado para cerrar un negocio

Un nuevo ataque con arma de fuego cobró la vida de un líder comunitario en el Oriente antioqueño. La víctima fue identificada como Diego Álexander Sánchez, de 47 años, quien se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Portento, en el municipio de El Retiro.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Sánchez se dedicaba a labores de construcción y habría llegado hasta la vereda Normandía, ubicada a unos 15 minutos del casco urbano de El Retiro, luego de que, al parecer, una mujer lo citara para concretar un negocio. Sin embargo, una vez en el lugar, fue atacado con arma de fuego y murió como consecuencia de las lesiones.

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En el sitio Juan Camilo Sánchez también acompañaba a Sánchez y resultó herido durante el atentado. Debido a la gravedad de su condición, fue remitido al Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, donde recibió atención médica especializada.



"Por respeto a ese proceso, no vamos a anticipar hipótesis sobre móviles o responsables. Desde la administración municipal reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad", sostuvo Edgar Martínez, secretario de Gobierno de la localidad.

El crimen ocurre en medio de la preocupación por los recientes hechos de violencia contra líderes en Antioquia. Menos de 48 horas antes se conoció el homicidio de Luis Albeiro Serna, reconocido por su trabajo en iniciativas sociales en Puerto Berrío y por su participación en la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina de Colombia, Nodo Magdalena Medio.