En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Matador
Protesta en Colombia
Bombardeo en Catatumbo
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinaron a líder comunal en zona rural de El Retiro, Antioquia: fue citado para cerrar un negocio

Asesinaron a líder comunal en zona rural de El Retiro, Antioquia: fue citado para cerrar un negocio

Un hombre que acompañaba a la víctima resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de Rionegro.

El Retiro, Antioquia.jpg
El Retiro, Antioquia.
Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Un nuevo ataque con arma de fuego cobró la vida de un líder comunitario en el Oriente antioqueño. La víctima fue identificada como Diego Álexander Sánchez, de 47 años, quien se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Portento, en el municipio de El Retiro.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Sánchez se dedicaba a labores de construcción y habría llegado hasta la vereda Normandía, ubicada a unos 15 minutos del casco urbano de El Retiro, luego de que, al parecer, una mujer lo citara para concretar un negocio. Sin embargo, una vez en el lugar, fue atacado con arma de fuego y murió como consecuencia de las lesiones.

Últimas noticias

Captura de video- agresión adulto mayor en Medellín
Antioquia

Vendedor ambulante fue golpeado por dos personas en Medellín; de una patada lo tiraron al piso

indigenas trasladas al Medellin
Antioquia

Carrera contra el tiempo: trasladan a Medellín dos mujeres indígenas en grave estado de salud

Publicidad

Le puede interesar: Líder comunitario de Itagüí está entre los muertos durante intento de hurto en el centro de Medellín

En el sitio Juan Camilo Sánchez también acompañaba a Sánchez y resultó herido durante el atentado. Debido a la gravedad de su condición, fue remitido al Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, donde recibió atención médica especializada.

"Por respeto a ese proceso, no vamos a anticipar hipótesis sobre móviles o responsables. Desde la administración municipal reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad", sostuvo Edgar Martínez, secretario de Gobierno de la localidad.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El crimen ocurre en medio de la preocupación por los recientes hechos de violencia contra líderes en Antioquia. Menos de 48 horas antes se conoció el homicidio de Luis Albeiro Serna, reconocido por su trabajo en iniciativas sociales en Puerto Berrío y por su participación en la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina de Colombia, Nodo Magdalena Medio.

Relacionados

Antioquia

Noticias de hoy

Asesinato líderes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad