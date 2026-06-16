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Asesinaron a un hombre y arrojaron su cuerpo al río Medellín: van 3 casos este año

El hombre que tenía herida de arma cortopunzante es la tercera persona asesinada y lanzada al río en lo corrido del año.

Río Medellín
Río Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín informó que fue hallado en el río Medellín el cadáver de un hombre que habría sido asesinado y luego arrojado al afluente, como han especulado las autoridades de la capital de Antioquia.

Hay que mencionar que esta situación no es nueva y por el contrario a levantado la alerta de las autoridades en la ciudad que a la fecha ya ha reportado 10 cuerpos encontrados en su jurisdicción del afluente.

"Ya se está avanzando con la identificación plena de la persona. Por los rasgos físicos, se puede tratar de una persona entre los 35 y los 40 años de edad, que efectivamente tiene, según las verificaciones iniciales, una aparente herida por arma cortopunzante", indicó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

Sobre los cuerpos que han sido encontrados en el afluente se debe mencionar que en su mayoría han sido personas que han sido reportadas pero que no se les ha encontrado signos de violencia, por lo que no se descarta ahogamiento.

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Sin embargo, con la más reciente situación ya son tres cuerpos catalogados como homicidios y en donde las autoridades han verificado posible injerencia criminal sobre los hallazgos que han puesto en alerta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por ahora, se avanza en las investigaciones correspondientes para poder determinar con exactitud cómo ocurrió el asesinato del hombre con el que se está cerca de llegar a las 20 personas arrojadas muertas al río Medellín.

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