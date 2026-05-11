Asesinaron un hombre que pretendía mediar en una discusión familiar en el nororiente de Medellín

Pese a la reducción en todos los delitos, especialmente el homicidio, durante una de las fechas históricamente más violentas en Medellín como el Día de la Madre, un crimen empañó los festejos en el nororiente de Medellín.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Pablo de la comuna Popular donde Víctor de Jesús Jaramillo, de 45 años de edad, fue asesinado por parte de otro sujeto tras propinarle varias heridas con arma cortopunzante.

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la situación de intolerancia se desencadenó cuando Jaramillo intentaba mediar en una discusión que el victimario tenía al interior de su familia, al parecer por ludopatía y consumo de drogas, y en la que inclusive había agredido a su mamá.

"Lo que nos dicen es que este delincuente tiene lubopatías. Empezó, en ese caso, intolerancia a reclamarle a su progenitora, a reclamarle a su mamá, a agredir a su propia mamá, y, posteriormente, se suscitó la riña", explicó.



El señalado asesino fue capturado en el lugar de los hechos y se espera que en las próximas horas un juez de control de garantías defina su situación judicial en medio del único homicidio que se registró durante la celebración del Día de la Madre en Medellín con tres casos menos que en la misma fecha del 2025.

En cuanto al orden público, las autoridades destacaron un comportamiento en general adecuado por parte de los ciudadanos. Según la policía, se atendieron más de 2.600 reportes relacionados principalmente con casos de intolerancia y fiestas con música a alto volumen.

Todas las intervenciones derivaron en un total de 2.300 comparendos, además de la captura de 80 personas por diferentes delitos.