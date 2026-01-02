Asesinatos por intolerancia crecieron en Medellín un 30 %: ya van dos asesinatos en este 2026

En Medellín, un hombre fue asesinado con arma blanca en medio de una riña, este caso enciende las alarmas e incrementa la preocupación, porque con el cierre de 2025, la ciudad ajustó dos años consecutivos con más muertos por hechos de convivencia que por bandas criminales.

Y es que hay preocupación porque en Santa Elena un hombre de de 49 años fue asesinado con un machete cuando sostenía una discusión con otra persona, siendo el rostro de lo que fue el inicio de año en materia de orden público, en el cual se atendieron más de 156 hechos de intolerancia en la ciudad.

“Se impusieron 198 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, 19 por la manipulación indebida de pólvora, 81 han sido trasladadas al Centro de Traslado por Protección y la incautación de 115 armas cortopunzantes. Ademá, fueron capturados por diferentes delitos 11 personas”, el general William Castaño, comandante Policía Valle de Aburrá.

Es que este inicio de año es un reflejo de lo que fue medellín en 2025, dado que las cifras oficiales revelan que, durante este período, las muertes asociadas a riñas, conflictos personales y problemas de convivencia superaron nuevamente a los homicidios cometidos por estructuras criminales con 108 casos frente a 96.



“No hay que centrarse en una u otra zona, esto es un problema estructural de sociedad, donde no hay estratos sociales, no hay condición social, no hay día, no hay hora”, dijo Manuel Villa, secretario de seguridad de la capital antioqueña.

Pero no es un hecho aislado: ya en 2024 esta misma tendencia había quedado en evidencia, con 83 muertes por intolerancia convirtiendo este fenómeno en una constante por segundo año consecutivo en Medellín, un dato que preocupa a las autoridades y que plantea un reto urgente sobre cómo estamos resolviendo los conflictos en la ciudad.

“Demasiado se preocupe demasiado porque llegamos ya vengo en el pueblo de los demás, porque no sabe cómo reaccionar entonces de esta nueva TV. Después otro ciudadano en todo Colombia es demasiada”, aseguró Édison Quintero habitante de la ciudad.

Por su parte Byron Piedrahita, otro habitante de la capital antioqueña agregó que:

“Porque me parece muy grave porque nosotros y los países somos los que somos más amables y la verdad perjudica mucho a la ciudad”.

Entre tanto, Medellín cerró 2025 con 36 asesinatos asociados a hurtos, 18 por violencia de género y otros 5 hechos relacionados a violencia intrafamiliar.