En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinatos por intolerancia crecieron en Medellín un 30 %: ya van dos asesinatos en este 2026

Asesinatos por intolerancia crecieron en Medellín un 30 %: ya van dos asesinatos en este 2026

Al cierre de 2025 la capital antioqueña ajustó por segundo año consecutivo más muertes por convivencia que por bandas criminales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad