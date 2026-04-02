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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Así se mueve la venta pescado en 20 puntos de la Plaza Minorista de Medellín jueves y viernes santo

Así se mueve la venta pescado en 20 puntos de la Plaza Minorista de Medellín jueves y viernes santo

Los comerciantes tienen grandes expectativas por la gran afluencia de compradores de este producto este jueves y viernes santo. Las autoridades dieron recomendaciones.

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