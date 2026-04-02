Así se mueve la venta pescado en 20 puntos de la Plaza Minorista de Medellín jueves y viernes santo

Una de las tradiciones que tienen los creyentes durante la época de Semana Santa y especialmente en los días jueves y viernes santo, es el consumo de pescado en lugar de otros alimentos. Algunos lo hacen para seguir una tradición religiosa mientras otros simplemente por gusto personal.

Uno de los puntos con mayor tradición comercial de la capital antioqueña es la Plaza Minorista Jose Maria Villa, que actualmente cuenta con más de 20 puntos de venta y distribución de pescado. Un lugar al que compradores y distribuidores acuden sin falta durante la Semana Mayor.

Desde Blu Radio nos fuimos hasta el corazón de la para conocer de primera mano cómo se está viviendo esta temporada de venta de pescado, cuales son los tipos de pescados con mayor comercialización y por supuesto los precios, un punto importantísimo a la hora de comprar.

¡Se les hizo el milagro! Comerciantes de pescado en 20 puntos de Plaza Minorista de Medellín tienen grandes expectativas de ventas por gran afluencia de compradores del producto este jueves y viernes santo. Autoridades dan recomendaciones para identificar que esté en buen estado pic.twitter.com/IhnDY1iv4a — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 2, 2026

Pero ahí no terminaba nuestro recorrido, también hablamos con algunos de los compradores de pescado, como la señora Norma Luz Yepes, quien asegura que compra pescado y lo consume durante estos días por una convicción religiosa.

Sin duda, la venta de pescado es una de las dinámicas comerciales que activan el comercio durante la Semana Santa. De acuerdo con datos de la Alcaldía de Medellín, se espera que a la ciudad le quede una derrama económica de 41 millones de dólares en esta Semana Mayor.



Autoridades dan recomendaciones para elegir el pescado

Para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, la Secretaría de Salud de Medellín recordó la importancia de verificar el estado del producto antes de su consumo.

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Este debe tener ojos transparentes, firmes y brillantes, con pupilas oscuras; branquias de color rosado a rojo intenso, húmedas y sin presencia de mucosidad excesiva; y carne firme, elástica al tacto y bien adherida a los huesos.

Asimismo, no debe presentar olores desagradables y debe conservarse en condiciones adecuadas de refrigeración, manteniendo la cadena de frío entre 0 y 4 grados celsius.