Fin de semana teatral en Antioquia: más de 130 actividades y programación en varias subregiones

Eventos para los amantes del teatro predominan en la agenda cultural para este fin de semana, tanto en el Valle de Aburrá como en municipios de otras subregiones.

Con motivo del Día Mundial del Teatro que se celebra hoy, Medellín lidera la programación con más de 130 actividades en cerca de 30 salas, que incluyen obras, cuentería, circo y exposiciones.

En la capital antioqueña el epicentro de la celebración será la Plazuela San Ignacio, donde se realizarán presentaciones artísticas, comparsas y espectáculos abiertos al público al que buscan incentivarle el teatro en su cotidianidad, según dijo el secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva.

"Una oportunidad para encontrarnos con el talento local, disfrutar nuestras salas e historias que nos conectan. Medellín tiene una escena teatral diversa. Esta es la mejor excusa para volver a teatro y hacerlo parte de nuestra cotidianidad", indicó el funcionario.



Por otra parte, en Bello, la Semana del Teatro se desarrolla, hasta el domingo, con una programación descentralizada en barrios, salas y zona rural. Participan 21 grupos escénicos con funciones gratuitas y espacios académicos. Carlos Alexander Pérez Alzate, secretario encargado de Cultura, contó qué tipo de obras se tendrán en el municipio.

"Propuestas desde teatro contemporánea, hasta la cuentería, pantomima y hasta familiar, buscando acercar el teatro a distintos públicos y resaltar su valor como herramienta de encuentro, reflexión y transformación social", señaló Alzate.

Finalmente, en el Oriente antioqueño, Rionegro también se suma a la conmemoración con actividades culturales y la apertura de un nuevo escenario en San Antonio, que albergará, además de presentaciones, capacitaciones y talleres culturales.