Gemelos fueron capturados en Medellín; planeaban cometer varios delitos en una moto

En medio de acciones de control y prevención por parte de las autoridades en Medellín se logró identificar y capturar a dos gemelos venezolanos de 18 años quienes se movilizaban por las calles de ciudad en una motocicleta que tenía su placa alterada, por lo que se procedió a intentar pararlos para un proceso rutinario de requisa.

Ante la actitud de los jóvenes y en vista que iban a ser inspeccionados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los extranjeros le hicieron caso omiso a las autoridades y emprendieron la huida ante la mirada de propios y extraños.

Una vez se produce la escapada, las cámaras de seguridad de la capital de Antioquia permitieron identificar los lugares por donde los supuestos delincuentes podían pasar, por lo que se activó un plan candado que terminó con la captura de los hombres en el Parque Lleras.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que los extranjeros tenía cierta trayectoria criminal en la que quedó en evidencia que cometían diferentes delitos como el hurto a personas.



"Estos tipos habían alterado la placa, poniéndole precisamente lo que hacen muchos de estos bandidos y es stickers o números ficticios a las placas. Esto hace que crean ellos que pueden pasar desapercibidos, pero aquí lo venimos demostrando que la tecnología hoy nos está permitiendo no solamente identificar placas, sino también identificar aquellas placas adulteradas", destacó el funcionario.

Según el reporte de las autoridades, una vez se logró la detención de los hombres, se incautó un arma de fuego de menor letalidad, dos teléfonos celulares y la motocicleta en la que se transportaban, razón por la que los delincuentes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de porte ilegal de armas y falsedad marcaria.