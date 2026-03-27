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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gemelos fueron capturados en Medellín; planeaban cometer varios delitos en una moto

Gemelos fueron capturados en Medellín; planeaban cometer varios delitos en una moto

Los hombres se movilizaban por las calles de ciudad en una motocicleta que tenía su placa alterada, por lo que se procedió a intentar pararlos para un proceso rutinario de requisa.

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