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Ataque con explosivos dejó un muerto y un herido en mina de Buriticá, Antioquia

La administración municipal rechazó lo ocurrido en predios que explota la Zijin Continental Gold y solicitó medidas de seguridad urgentes.

Mina Buriticá
Mina Buriticá
Foto: Multimedia continentalgold.com
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Tras varios meses sin incidentes de orden público reportados, un nuevo hecho violento registrado en las últimas horas volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en los predios que explota la multinacional Zijin Continental Gold en el municipio de Buriticá.

Esto, luego de que un trabajador del complejo minero muriera y otro resultara herido tras un ataque con explosivos mientras realizaban labores de retrollenado en inmediaciones de la vereda Higabra.

Personas externas y que están por identificar a las labores que se desarrollan en esta zona del Occidente de Antioquia habrían lanzando estos elementos que produjeron el fallecimiento de un hombre de 29 años identificado como Eder Sneyder Alemán Parra, además de graves heridas a otro trabajador de 42 años que fue remitido a la ciudad de Medellín para recibir atención de mayor complejidad.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Buriticá rechazó lo ocurrido, que según la entidad, “no solo afecta a una empresa legalmente constituida y generadora de empleo para el Municipio y la Región, sino que también pone en riesgo la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de toda la población”.

La administración de igual manera pidió de manera urgente al Gobierno Nacional, a organismos judiciales y a la fuerza pública, “fortalecer las acciones institucionales que permitan recuperar plenamente la seguridad y combatir las estructuras criminales que vienen operando en el municipio”.

Como principales sospechosos del hecho violento estarían miembros del Clan del Golfo, grupo armado con fuerte presencia en el territorio y que en los últimos años ha tratado de disputar a sangre y fuego cientos de metros de socavones para garantizar la extracción ilegal de oro.

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