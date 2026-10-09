Autoridades se preparan para el puente festivo con operativos en terminales de Medellín

La operatividad durante este puente festivo será todo un reto para las autoridades en Medellín, ya que no es solo un fin de semana más, hay cientos de menores de edad disfrutando de sus últimos días de receso escolar, por lo que se estima que por las Terminales pasen miles viajeros.

Desde la capital de Antioquia estimaron que más de 715.000 viajeros pasarán por las Terminales Norte y Sur durante toda la semana de receso escolar, no obstante, solamente este puente festivo se espera que más del 50 % de las proyecciones se movilicen por ambos sitios.

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De acuerdo con los reportes, los municipios de Antioquia que concentran mayor interés entre los viajeros son Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, Santa Rosa de Osos, Necoclí y San Pedro de los Milagros. Mientras que a nivel nacional, entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Cali, Armenia, Bucaramanga y Cartagena.

Ante el incremento esperado en la movilidad, el equipo operativo de las terminales reforzarán los controles y la articulación institucional para atender situaciones que puedan afectar la seguridad de los pasajeros.



"Invitamos a todos nuestros usuarios y pasajeros que viajen de forma segura y legal. En esta ocasión queremos concentrarnos y pedirles el favor que le presten demasiada atención a nuestros menores, que viajen con sus tiquetes y sus documentos", aseguró el subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, Ricardo Yepes.

Además en Medellín también se intensificarán los operativos para prevenir delitos y situaciones de riesgo, entre ellos el tráfico ilegal de fauna y flora, la explotación sexual y comercial y el microtráfico de drogas.

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Finalmente, a nivel departamental se espera que 631.000 vehículos circulen por las vías de Antioquia durante este fin de semana en donde habrá cerca de 1.000 uniformados vigilando la seguridad en los corredores más importantes de la región.