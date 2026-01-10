Avistaron tres pumas en Antioquia y uno fue atropellado: piden protección de la especie

Después de conocer los reportes de algunas personas sobre la presencia de tres ejemplares de la especie puma concolor en diferentes puntos de la región, Corantioquia emitió una alerta dirigida a las comunidades y conductores para garantizar la protección de este felino.

Los avistamientos se registraron inicialmente en el Bajo Cauca antioqueño y posteriormente en zonas rurales de los municipios de Ituango y Puerto Nare, donde la comunidad logró evidenciar la presencia de estos ejemplares transitando por algunos corredores. Lamentablemente uno de ellos fue atropellado y perdió la vida.

De acuerdo con Sebastián Jiménez, biólogo del convenio de fauna de Corantioquia, el puma es un animal que generalmente evita el contacto humano y que su presencia es un indicador de la buena salud de los bosques del departamento.

"Les invitamos a manejar con precaución y reportar estos sucesos mediante las plataformas oficiales de la corporación, como el correo electrónico y las líneas telefónicas donde podemos atender estos casos. Mediante la solicitud, analizamos y, lo más pronto posible, nos dirigimos hacia estas zonas para continuar con los procesos de educación y de monitoreo de esas especies", explicó el experto.



Además, recomiendan que ante el encuentro cercano con alguna especie silvestre en especial lo felinos se debe mantener la calma y la distancia, evitar el uso de cámaras y especialmente no hacer uso de flash ni ruidos fuertes y en especial no alimentarlos ya que esto altera su comportamiento natural y los motiva a acercarse a zonas pobladas.

De acuerdo con la autoridad ambiental, este felino es clave en el equilibrio de nuestro ecosistema, y hace énfasis en tener presente que las carreteras que atraviesan el departamento son hábitats naturales de algunas especies, y anima a los conductores a reducir la velocidad y conducir con precaución permitiendo el paso seguro de la fauna silvestre.