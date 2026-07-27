Bajan casos asociados al consumo de tusi en Medellín: últimos registros fueron en mayo

Los casos de complicaciones de salud asociados al consumo de tusi mezclado han disminuido en Medellín, según informó la Secretaría de Salud del Distrito, que identificó 20 reportes relacionados con afectaciones vasculares y mantiene las acciones de vigilancia y prevención frente a esta problemática.

Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que se identificaron dos casos adicionales frente a los reportados en la alerta emitida en mayo, cuando las autoridades detectaron un aumento inusual de personas con daños en los vasos sanguíneos.

“En el mes de mayo hicimos una alerta por un aumento inusual de personas que estaban presentando daño en sus vasos sanguíneos y que los ponían en riesgo de amputación, incluso requirieron hospitalización en cuidados intensivos”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con el Distrito, la vigilancia epidemiológica permitió identificar e investigar 20 casos y activar una serie de acciones para atender esta situación. Las autoridades señalaron que estas medidas han contribuido a una desaceleración del problema.



Los casos registrados en Medellín han afectado principalmente a jóvenes entre los 18 y 35 años, quienes presentaron cuadros clínicos críticos relacionados con la obstrucción de los vasos sanguíneos. En algunos casos, la gravedad de las lesiones derivó en amputaciones.

Como parte de la respuesta institucional, la Secretaría de Salud reforzó las actividades de prevención y acompañamiento para reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, al tiempo que se fortalecieron los controles frente a esta problemática.

“La buena noticia es que luego de una intervención articulada entre la Alcaldía de Medellín y los organismos de seguridad, Instituto Colombiano de Medicina Legal, Fiscalía, Policía Antinarcóticos, Gobernación de Antioquia, luego de todas estas acciones se ha observado una reducción significativa de estos casos”, destacó Almanza.

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La intervención contó con la participación de la Alcaldía de Medellín, los organismos de seguridad, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Antinarcóticos y la Gobernación de Antioquia.

Según la Secretaría de Salud, los últimos registros de casos asociados al consumo de tusi mezclado corresponden a mayo, mientras que desde el pasado 30 de junio no se han identificado nuevos pacientes con procedencia de Medellín.

Las autoridades, sin embargo, mantienen la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención, debido a la gravedad de las complicaciones que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos asociados a la composición del denominado tusi mezclado.