Banda escondía registros de droga con nombres de herramientas de ferretería en Itagüí, Antioquia

Tras la reciente racha violenta en el corregimiento El Ajizal en el municipio de Itagüí, las autoridades continúan con las acciones para recuperar el control del orden público en medio de las disputas entre bandas locales por el control del territorio y el microtráfico.

Estas acciones coordinadas entre la Sijín, el Ejército y la Secretaría de Seguridad, llevaron a la captura de dos hombres identificados ‘Gregorio’ y ‘Santiago’, señalados de participar en la distribución de estupefacientes en la zona. Este último recientemente había abandonado un centro penitenciario tras obtener su libertad por vencimiento de términos, pese a enfrentar un proceso judicial por homicidio y porte ilegal de armas.

Al momento de la intervención, los investigadores encontraron dosis de marihuana, cocaína y bazuco, además de munición y elementos empleados para preparar y comercializar las sustancias. No obstante, el hallazgo más revelador para los agentes fue una serie de libretas donde, presuntamente, se consignaban las cuentas del negocio ilegal.

Según las pesquisas, los apuntes no hacían referencia directa a drogas, sino que utilizaban términos asociados a herramientas de construcción como "clavos", "alicates" y "martillos" para ocultar las transacciones. El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro recordó que se mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a capturas de otros implicados en estos tipos de delitos.



"Seguimos diciendo a los delincuentes que donde se esconda los vamos a encontrar. Llevarle un mensaje también a la comunidad: se está ofreciendo hasta 80 millones de pesos por información que nos permita identificar, individualizar, ubicar, capturar o incautar elementos ilícitos relacionados con alguna conducta delictiva", dijo el funcionario.

La operación tuvo un segundo resultado de gran relevancia. Durante los recorridos de control en la parte alta de la vereda, las autoridades localizaron un escondite clandestino utilizado por la estructura delincuencial.

Publicidad

En ese lugar fueron hallados equipos de radiocomunicación, antenas y otros dispositivos que, al parecer, permitían mantener vigilancia sobre los movimientos de la fuerza pública y coordinar actividades entre los integrantes del grupo.