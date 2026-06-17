Bello y Envigado se suman a la moda mundialista: habrá pantallas gigantes para ver a Colombia

La fiebre mundialista se tomó el Valle de Aburrá y no es solo será en Medellín donde se podrá ver el partido de la Selección Colombia de forma gratuita, las autoridades en Bello y Envigado confirmaron que en esos municipios también habrá lugares para ver a la 'tricolor'.

Aunque en Medellín se dispondrá de 21 pantallas gigantes en comunas y corregimientos, Envigado no se quedó atrás y por ello anunció que tendrá tres lugares donde la ciudadanía podrá disfrutar del partido de Colombia contra Uzbekistán.

El alcalde de Envigado, Raúl Cardona, afirmó que las pantallas gigantes también estarán disponibles para los dos partidos restantes de la fase de grupos contra Congo y Portugal.

"Nos encontraremos en tres puntos de la ciudad: Parque Principal de Enligado, calle de la Buena Mesa y parque de San José. Reúne tu familia, invita a tus amigos", indicó el mandatario.



Por su parte, la Alcaldía de Bello también anunció que habrá pantallas gigantes para ver el partido Colombia contra Uzbekistán en la Platea Marco Fidel Suárez. Allí podrán llegar las personas de manera gratuita a disfrutar el primer encuentro de la Copa del Mundo.

Aunque en Bello no se ha confirmado que las pantallas estén disponibles para todos los partidos de la 'tricolor' se espera que la logística esté lista para los partidos restante sin que, además, se descarte que otros municipios del Valle de Aburrá se sumen a esta iniciativa.