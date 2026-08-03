Bomberos rescataron a cuatro senderistas en reserva forestal de La Estrella, Antioquia

La rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de La Estrella permitió poner a salvo a cuatro jóvenes que quedaron en dificultades mientras recorrían la reserva natural El Romeral, una de las principales áreas protegidas del sur del Valle de Aburrá.

La emergencia se registró en el sector conocido como La Laguna, ubicado en una zona alta y de complejo acceso, lo que obligó a desplegar un operativo especializado para llegar hasta el lugar.

Para atender la situación fueron enviadas tres unidades y una máquina de rescate, que realizaron las labores de ubicación y ascenso hasta encontrar al grupo. En el sitio, los socorristas comprobaron que una mujer había sufrido una lesión en el pie derecho, lo que le impedía continuar el recorrido de manera segura. El .

"Recordemos importante invitar a la comunidad siderense, a los senderistas, a atender todas las recomendaciones de seguridad, contar con un kit de primeros auxilios, un botiquín, agua hidratante, y sobre todo tener en la mano cualquier los números de emergencia de nuestra institución", dijo el capitán Fernando Martínez es el comandante de Incidentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella



Martínez detalló que a la mujer le prestaron atención prehospitalaria para estabilizarla y posteriormente coordinaron su traslado a un centro asistencial Entre tanto, los otros tres jóvenes fueron acompañados durante el descenso de la montaña y entregados a sus familias ilesos.