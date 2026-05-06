Aplazan juicio contra Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella, para marzo de 2027

Polémica en el municipio de La Estrella generó una reciente decisión de la Fiscalía en el proceso judicial que afronta el exalcalde de la localidad, Juan Sebastián Abad, por presuntas irregularidades en la construcción del acueducto entre el corregimiento de Tablaza y Pueblo Viejo.

Con extrañeza fue recibida por algunos sectores la determinación de aplazar la audiencia de juicio oral contra el exmandatario y otros siete exfuncionarios que estaba programada para el pasado 4 de mayo y ahora quedó agendada para el 18 de marzo de 2027.

Alejandro Gallego, vocero de la Veeduría Todos por La Estrella, manifestó su preocupación frente a la situación y cuestionó si no se trata de una maniobra dilatoria para buscar la prescripción del proceso que afronta Abad ya acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

"Nos cuestionamos seriamente cuáles son las verdaderas razones jurídicas para semejante retraso. Advertimos con mucha preocupación que se pueda estar buscando la prescripción de la acción penal para comprometer la eficacia del proceso y dejar el caso en la impunidad", destacó.



Durante el proceso, la Fiscalía ha cuestionado presuntas fallas en el proceso contractual, la escogencia del contratista, la entrega de anticipos y la destinación de los recursos públicos por casi 90 mil millones de pesos, la mayoría de ellos provenientes del Gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda.

La obra fue suspendida en 2022 cuando apenas registraba cerca del 15% de ejecución, pese a que debía superar el 35%, dejando zanjas abiertas y redes inconclusas en varios sectores intervenidos, generando también problemáticas de movilidad.

Publicidad

Ya dos procesos por la misma situación ante la Contraloría y la Procuraduría fueron archivados, por lo que el exmandatario ha asegurado que espera se le declare inocente en el terreno judicial, el cual aún está a casi un año de continuar.