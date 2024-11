Buen Comienzo responde a falta de jardines infantiles en 75 barrios de Medellín

Buen Comienzo respondió a las cifras emitidas en el debate de control político por el concejal Miguel Iguaran, donde se mencionaba que en 75 barrios de Medellín no se contaba con jardines infantiles, ni públicos ni privados.

"Y hay una alerta y es que se identificaron alrededor de 75 barrios en la ciudad de Medellín que hoy no cuentan con sedes de Buen Comienzo. La idea era poder advertir esa situación, la mayoría de los barrios están en situación de vulnerabilidad", indicó en concejal.

La institución en respuesta a lo expresado por el concejal mencionó que por las condiciones geográficas en las zonas más vulnerables, no siempre se encuentran en todos los sectores de las comunas espacios amplios, luminosos y de fácil acceso para estos jardines; sin embargo, según Diana María Carmona, directora del programa Buen Comienzo esto no ha sido un impedimento para que Buen Comienzo continúe atendiendo a las niñas y los niños, pues la entidad mencionó que cuenta con jardines en zonas aledañas a los barrios donde quizás por dificultades de acceso no es posible que esté ubicado un jardín de Buen Comienzo.

"Si bien es cierto que no tenemos una sede en cada barrio, sí tenemos incluso varias en cada comuna que están ubicadas de manera estratégica según el número de niños y niñas, las necesidades y poder responder completamente. No podemos tener uno en cada barrio porque uno no responde a la necesidad, pero dos, nosotros también tenemos unos lineamientos técnicos", explicó la directora.

Publicidad

La entidad también se refirió a los datos que hacían alusión a la infraestructura de los jardines, donde mencionó que en lo que va corrido del 2024, se han elaborado un total de 234 diagnósticos de infraestructura. Según el análisis realizado por la entidad, que abarca 24 jardines y 210 centros infantiles, se encontró que la mayoría de los jardines, según la institución, están en buen estado. Además, mencionaron que el 84,61 % de las instalaciones se encuentran en buenas condiciones y el 15.39% restante está en proceso de mejora, para lo cual se cuenta con un plan de mantenimiento con recursos asignados por más de $5.800 millones.

Por último, vale la pena recalcar que Buen Comienzo se encuentra formulando un Plan Docenal de Infraestructura, a través del cual se identificarán las zonas de la ciudad con mayor demanda de atención.