Buscan a joven que cayó desde una garrucha cuando intentaba cruzar un río en Dabeiba, Antioquia

Organismos de rescate y gestión del riesgo en Dabeiba, Antioquia, están tras la búsqueda de una mujer que cayó a aguas del río Sucio tras sufrir un accidente cuando intentaba cruzar este afluente con otros dos familiares.

Según el reporte oficial de la administración de esa localidad del Occidente de Antioquia, los hechos ocurrieron en un sector conocido como Alto Bonito cuando la joven de 18 años, identificada como Estefanía Sepúlveda, utilizaba este medio de transporte artesanal junto a otra mujer y un niño, de 45 y 3 años de edad, respectivamente.

Según el relato de la mujer testigo de la situación, al iniciar el recorrido uno de los lazos de la garrucha se enredó, produjo el frenado repentino del cajón y Sepúlveda terminó cayendo al río.

La Alcaldía de Dabeiba señaló que una vez conocida la emergencia llegó hasta la zona el Cuerpo de Bomberos y equipo técnico de Planeación, logrando rescatar a quienes habían quedado suspendidos en medio del recorrido, mientras que se activó la búsqueda de la desaparecida a lo largo del río con apoyo también de habitantes de la zona.



Labores de inspección del terreno se mantendrán en las próximas horas mientras haya condiciones de seguridad para quienes participan de estas acciones.