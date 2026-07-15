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Caída del dólar en Medellín beneficia a importadores y personas que viajan o compran en el exterior

La divisa, que está por debajo de $ 3.300, es calificada por analistas como de revaluación histórica.

Las monedas más usadas por los colombianos son el dólar estadounidense, euros y peso chileno
Las monedas más usadas por los colombianos son el dólar estadounidense, euros y peso chileno
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

La fuerte caída del dólar en Colombia, beneficia directamente a los importadores y a los ciudadanos que viajan o compran en el exterior. La compra de repuestos para motos y carros bajarán sus precios y se evidencia en locales del centro de Medellín.

La caída del dólar frente al valor del peso colombianos responde principalmente a un aumento en la confianza de los inversionistas por las políticas económicas del nuevo Gobierno y a la entrada de capitales extranjeros aprovechando las altas tasas de interés.

Sin embargo, el comportamiento a la baja de esta moneda en Medellín tiene ganadores y perdedores. Entre los ganadores están las personas que registran ingresos en pesos colombianos, porque comprar productos en el extranjero, lo que hoy resulta sale mucho más económico.

“Los importadores están felices porque pueden traer mercancía mucho más barata y la venderán también con mejores precios para obtener una alta rentabilidad. Y las personas que tienen un crédito en el extranjero, el monto de la deuda baja por la devaluación”, explicó Andrés Moreno, experto en finanzas personales.

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Los comerciantes serán los más beneficiados con una cotización de dólar que sigue a la baja desde hace dos semanas, y más los que tienen pequeños y medianos negocios, como son las ventas de repuestos para autos y motocicletas, ya que, si bien seguirán vendiendo a los mismos precios, lo que compran en el exterior les sale mucho más barato, o que les genera un margen de ganancia.

“La caída del dólar aún no se ve reflejado en las cuentas de mi negocio ya que estoy manejando un inventario que compré meses atrás, sin embargo, en las próximas semanas voy a adquirir unos repuestos en el exterior y espero que pueda comprar más mercancía con el mismo remanente de dinero. Este cambio se va a ver reflejado a finales de agosto”, dijo Darío Palacios, propietario de un negocio de lubricantes y repuestos para motocicletas.

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Los analistas advierten que es un gran momento para comprar dólares, o también es un gran momento para revisar algunas compras en el exterior, y que antes no se podía hacer cuando la divisa estaba entre $ 4.000 y $ 5.000.

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