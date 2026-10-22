Cámaras de seguridad permitieron capturar a señalados de asesinato de docente en Medellín

Cámaras de seguridad permitieron capturar a dos hombres implicados en la tortura y crimen de un docente pensionado del magisterio en un apartamento del centro de Medellín. Una reunión para cerrar la venta de un inmueble se convirtió en un caso de hurto por el que ahora son judicializados.

Casi cuatro meses después del asesinato de Luis Bernardo Villegas Ramírez, un docente pensionado de 73 años, las autoridades reportaron avances en la investigación que busca esclarecer el crimen ocurrido en su vivienda en el centro de Medellín.

Publicidad

En las últimas horas la Policía y la Fiscalía identificaron y capturaron por orden judicial a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio registrado en el barrio Boston, Comuna 10 La Candelaria.

El caso se remonta al 22 de junio, cuando Villegas Ramírez se encontraba en su apartamento junto a su hermana, de 62 años. Ambos esperaban a una persona con la que el pensionado tenía previsto concretar una negociación relacionada con la compraventa de un inmueble. Sin embargo, el encuentro terminó convertido en un episodio de violencia.



De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, los presuntos agresores habrían ingresado a la residencia y sometido a los dos hermanos. Las víctimas fueron atadas de pies y manos y amordazadas, mientras los responsables presuntamente buscaban información sobre una suma de dinero que estaría guardada en el lugar.

Según el secretario de Medellín, Manuel Villa, durante el asalto el adulto mayor habría sido golpeado y asfixiado, agresiones que le causaron la muerte.

Publicidad

“No hay derecho a tanta sevicia contra un adulto mayor de 73 años. Estamos hablando de un hombre que fue atacado en su propia casa, fue golpeado, amarrado y torturado, un hecho doloroso que no puede quedar en la impunidad”, aseguró.

Para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los sospechosos, los investigadores analizaron varias horas de grabaciones obtenidas de seis cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas.

Publicidad

El seguimiento de las imágenes permitió establecer los movimientos de los presuntos implicados para ahora ser encontrados y así responder ante las autoridades por el delito de hurto agravado.